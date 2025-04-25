Sakaryaspor'dan Bülent Uygun'un Kızına Taziye Mesajı
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, hayatını kaybeden teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı. Kulüp, Uygun ailesine başsağlığı diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Bülent Uygun'nun 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor