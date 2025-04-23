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Sakaryaspor'da Yeni Teknik Direktör İrfan Buz

Sakaryaspor'da Yeni Teknik Direktör İrfan Buz
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Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdıktan sonra İrfan Buz ile anlaştı. Buz, bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehre gelecek.

SAKARYASPOR'da İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Iğdır FK mağlubiyeti sonrasında teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrılmıştı. Yeşil-siyahlılarda yönetim, Püren'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için İrfan Buz ile anlaştı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin, İrfan Buz!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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