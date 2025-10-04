Haberler

Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak Affedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular Caner Erkin ve Burak Altıparmak, yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla affedildi. İki futbolcu, özür dileyerek kulüp değerlerine bağlılıklarını ifade etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, teknik heyet ve yönetim kurulunun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan Erkin ve Altıparmak ile ilgili yeni değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız, yaşanan süreçle ilgili taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileyerek, Sakaryaspor Kulübünün değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Gösterdikleri bu tutum ve samimi yaklaşımlar, yönetim kurulumuz tarafından olumlu karşılanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda futbolcularımızın affedilmesine karar verilmiştir. " denildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
