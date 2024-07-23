Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıkları başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanlarla 2024-2025 sezonu hazırlıkları başladı. Futbolcular, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.
Futbolcular, istasyon ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.