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Sakaryaspor, Ali Ülgen'i kadrosuna kattı

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Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Samsunspor Ali Ülgen Trendyol Spor Haberler

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