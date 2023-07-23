Sakaryaspor, Ali Ülgen'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen sağ bek Ali Ülgen ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA