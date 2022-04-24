Sakaryaspor, 1. Lig'e geri döndü! Tuncay Şanlı yönetiminde tarihi başarı

Serik Belediyespor ile Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sakaryaspor, şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükseldi.

TUNCAY ŞANLI YÖNETİMİNDE 1. LİG'E YÜKSELDİLER

Sakaryaspor'un gollerini 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak kaydetti. Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi. Tuncay Şanlı'nın yönetiminde 4. maçında 10. puanını alan Sakaryaspor, 81 puanla en yakın rakibi Bodrumspor'a 10 puan fark atarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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