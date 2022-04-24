Sakaryaspor, 1. Lig'e geri döndü! Tuncay Şanlı yönetiminde tarihi başarı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düşen ve 2017-18'de yükseldiği 2. Lig'de de birçok kez playoff oynamasına karşın bir türlü 1. Lig'e yükselemeyen Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde özlemini duyduğu başarıyı yakaladı ve 1. Lig'e geri döndü.
Serik Belediyespor ile Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sakaryaspor, şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükseldi.
TUNCAY ŞANLI YÖNETİMİNDE 1. LİG'E YÜKSELDİLER
Sakaryaspor'un gollerini 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak kaydetti. Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi. Tuncay Şanlı'nın yönetiminde 4. maçında 10. puanını alan Sakaryaspor, 81 puanla en yakın rakibi Bodrumspor'a 10 puan fark atarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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