Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

Güncelleme:
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda Sakarya Voleybol, deplasmanda FDM Yapı Konya Ereğli Belediye'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Takımın performansı ve play-off hedefi vurgulandı.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Voleybol, deplasmanda FDM Yapı Konya Ereğli Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konya Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sakarya Voleybol'un baştan sona üstün performans ortaya koyduğu ve oyunun kontrolünü hiç bir an rakibine bırakmadığı belirtildi.

Takımın serviste baskılı, savunmada disiplinli, hücumda ise etkili performans sergilendiği aktarılan açıklamada, ilk seti 16-25, ikinci seti 14-25 ve üçüncü seti 18-25'le zorlu deplasmanı kayıpsız geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, takımın, play-off ve Sultanlar Lig'i hedefi doğrultusunda ilerlediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
Haberler.com

