Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Yeni Sakarya AtatürkHakemler: Oğuzhan Aksu, Cemal Alpay, Mehmet ŞengülSakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 85 Nalepa), Oğuz Kocabal (Dk. 7 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. Stat: Yeni Sakarya Atatürk Hakemler: Oğuzhan Aksu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 85 Nalepa), Oğuz Kocabal (Dk. 7 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 85 Çağlayan Menderes), Donkor, Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 72 Woolery), Ümit Kurt Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rotman (Dk. 46 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 46 Savic), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür (Dk. 85 Çekdar Orhan), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun (Dk. 70 Umut Can Kanber), Mustafa Emre Can, Kone (Dk. 52 Adeniyi) Goller: Dk. 34 Donkor, Dk. 59 Hakan Yavuz (Sakaryaspor) Sarı kartlar: Dk. 77 Cisse, Dk. 78 Mustafa Emre Can, Dk. 85 Muhammed Demirci (Tuzlaspor), Dk. 80 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan ve Nalepa (Sakaryaspor) Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın son maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 yendi. Spor Kaynak: AA / Emre Ayvaz Mustafa Kemal Atatürk Oğuz Kocabal Sakarya Aydoğan Spor Haberler

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