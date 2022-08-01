Sakarya spor haberi... Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı Edinilen Sakarya gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti. Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hüsamettin." ifadelerine yer verildi. Spor AA / Emre Ayvaz Hüsamettin Tut Sakaryaspor Spor Haberler

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