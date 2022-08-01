Sakarya spor haberi... Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya spor haberi... Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı

Sakarya spor haberi... Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı

Edinilen Sakarya gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hüsamettin." ifadelerine yer verildi.

AA / Emre Ayvaz - Spor

Hüsamettin Tut Sakaryaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title