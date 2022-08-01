Sakarya spor haberi... Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı
Edinilen Sakarya gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti.
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Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hüsamettin." ifadelerine yer verildi.
AA / Emre Ayvaz - Spor