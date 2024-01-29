Sakarya'da düzenlenen Eskrim Turnuvaları sona erdi

Sakarya'da düzenlenen, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" sona erdi.

Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda 21 Ocak'ta başlayan organizasyonda 31 ilin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Belarus ve Bulgaristan'dan gelen yaklaşık 1650 sporcu, 9 gün boyunca mücadele etti.

Organizasyonda 21-23 Ocak'ta epe, 24-26 Ocak'ta flöre ve 27-29 Ocak'ta kılıç karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Karşılaşmalar sonucu dereceye giren sporculara madalyalarını TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TEF Başkan Vekili Müminhan Bilgin ile diğer ilgililer verdi.