Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Finali İçin geri sayımda

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı 2. Lig Play-Off son 12 turu rövanş karşılaşmasında 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da Ada Yem Uşak Basketbol'u misafir edecek. Kapalı Spor Salonu'nda tur için parkeye çıkacak dev adamlar kazanması halinde Play-Off final grubuna katılacak.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Play-Off son 12 turu rövanş karşılaşmasında Ada Yem Uşak Basketbol'u ağırlayacak. Play-Off'un ilk mücadelesini deplasmanda 57-59'luk skorla kazanan Büyükşehir'in dev adamları, 21 Mart Cuma günü kendi sahasında, taraftarı önünde tur için parkeye çıkacak. Saat 20.30'da başlayacak kritik mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak ve girişler taraftara ücretsiz olacak. Büyükşehir Basketbol takımı mücadeleden galip ayrılması durumunda 6 takımlı Play-Off final grubuna katılarak şampiyonluk mücadelesi verecek. - SAKARYA