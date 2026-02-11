Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Japonya Ligi'nde 100. yıldönümü vesilesiyle beraberlik kaldırıldı. İşte yapılan yeni uygulamaya göre oluşacak puan sistemi...
- Japonya futbol liginde 100. yıldönümü nedeniyle maçların berabere bitmesini engelleyen yeni bir puanlama sistemi uygulandı.
- Yeni sistemde normal sürede galip gelen takım 3 puan alırken, berabere biten maçlarda penaltılarda kazanan takım 2 puan, kaybeden takım 1 puan alacak.
- Bu kural lig maçları ve özel turnuvalar için 1 yıl geçerli olacak.
Japonya futbolunda 100. yıldönümü sebebiyle köklü bir değişikliğe gidildi. Tüm dünyada futbolseverlerin zaman zaman konuştuğu futbolda beraberliğin kaldırılması, Japonya Ligi'nde uygulandı.
JAPONYA LİGİ'NDE BERABERLİK KALDIRILDI
Lig yönetimi, 100. yıl dönümüne özel maçların berabere bitmesini engelleyecek yeni puanlama sistemini uygulamaya soktu. Buna göre, 90 dakikası eşit tamamlanan karşılaşmalar penaltılarla sonuçlanacak ve puanlar buna göre verilecek.
BU KURAL 1 YIL GEÇERLİ OLACAK
Yeni sistemde normal sürede galip gelen takım 3 puan alacak. Maç berabere biterse direkt penaltılara gidilecek. Normal süre yerine penaltılarda kazanan takım 3 yerine 2 puan alacak. Normal sürede mağlubiyet alan takım puan alamazken, penaltılarda kaybeden takımlar hanesine 1 puanı yazdıracak. Bu kural, lig maçları kadar özel turnuvalar için de geçerli olacak. Bu kural 1 yıl geçerli olacak.
Puanlama sistemi şu şekilde:
- Normal sürede galibiyet: 3 puan
- Penaltılarda galibiyet: 2 puan
- Penaltılarda mağlubiyet: 1 puan
- Normal sürede mağlubiyet: 0 puan