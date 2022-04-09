Sait Yılmaz: "Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır" - Haberler

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Sait Yılmaz: "Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sait Yılmaz: 'Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, "Yüksek Divan Kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, "Yüksek Divan Kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır" diye konuştu.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimli yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, Fenerbahçe sevdası için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Biz değişime hazır olun derken Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan projeleri tespit ettik ve hazırladık. İlk günden beri ortaya koyduğumuz, ayağı yere basan projelerimizin diğer adaylarca da dillendirildiğini görmekteyiz. Fenerbahçe bizden ne bekliyor bunu iyi anlamak lazım. Yüksek Divan Kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır. Yüksek Divan Kurulu daha aktif hale gelmelidir. Sadece divan toplantı günleri değil, her gün ulaşılır divan kurulu olmalıdır. Bundan böyle asla yalnız olmayacaksınız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Divan Kurulu, Sait Yılmaz, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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