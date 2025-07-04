Saint-Maximin'den Türkiye'nin konuşacağı itiraf: Fenerbahçe'de bana doping yapmaya kalktılar

Saint-Maximin'den Türkiye'nin konuşacağı itiraf: Fenerbahçe'de bana doping yapmaya kalktılar
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Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin, Fransız basınına konuştu. Çarpıcı açıklamalar yapan Maximin, Fenerbahçe'de kendisine doping yapılmak istendiğini söyleyerek, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar.'' dedi.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de kendisine doping yapılmak istendiğini itiraf etti.

''FENERBAHÇE'DE BANA DOPİNG YAPMAYA KALKTILAR''

Saint-Maximin yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar.'' dedi.

''TEHDİT EDİYORLAR''

Sözlerine devam eden Maximin, ''İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız 'sana şunu şunu yaparız' diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Nasılsa ceza veren yok Ali'ciğim ne yapsa hakkıdır ama bu dosyalar birgün açılır elbet

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Haber YorumlarıPoyraz:

Ooo bu çok fena

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