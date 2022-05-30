Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü - Haberler

Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) play-out finalinde Auxerre'e yenilen Saint-Etienne küme düştü.
Fransa Birinci Futbol Ligi ( Ligue 1 ) play-out finalinde Auxerre'e yenilen Saint-Etienne küme düştü.
Saint-Etienne, 1-1 biten ilk maçında rövanşında Auxerre'i Geoffroy-Guichard Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşma, Auxerre'den Sakhi'nin 51 ve Saint-Etienne'den Camara'nın 76. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Fransa İkinci Ligi (Ligue 2) ekibi Auxerre, Ligue 1'e yükseldi.
10 kupayla Paris Saint-Germain'le beraber Ligue 1'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne ise alt lige düştü.
Yüzlerce Saint-Etienne taraftarı, mağlubiyet sonrası sahaya girerek takımlarını protesto etti. Birçok taraftar sahaya meşale attı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor