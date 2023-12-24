Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı ODTÜ Teknokent'i 2-0 Mağlup Etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda oynadığı karşılaşmada ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup etti.

İçerde ve dışarda aldığı galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını Şahinbey Ampute Futbol Takımı 8'nci dakikada Yussıf Yahaya'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarısı da çekişmeli geçen karşılaşmanın 38. dakikasında Hamza Mohammed takımını öne geçiren ikinci golü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı bu zorlu karşılaşmadan da 2-0 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

"Alınan galibiyetten dolayı mutluyum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak rakibimizi 2-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 2-0 mağlup ettik. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleri ile sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP