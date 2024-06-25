Üye Girişi
Haberler

Sahaya girip Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA'dan minik Berat'a görülmemiş ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayıp Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çeken 10 yaşındaki Berat Uluğ'a UEFA tarafından ağır bir ceza verildi. Yapılan açıklamada, Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi.

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz'in karşılaştığı mücadelede sahaya atlayan ve Ronaldo ile fotoğraf çekilen Berat Uluğ, UEFA tarafından ağır bir ceza aldı.

CEZA VERİLDİ

UEFA, tüm dünyada gündem olan Berat Uluğ için kararını verdi. Yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile selfie çekilen Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi. Berat'ın yaşı küçük olduğu için herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacak.

Sahaya girip Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA'dan minik Berat'a görülmemiş ceza

TÜM TURNUVADAN MEN EDİLDİ

UEFA yetkilisi, Express'e yaptığı açıklamada, 'Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Türkiye Spor Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500

Yorumlar (19)

Serkan Aygun:

İyi olmuş çokmu lazım elin oğlu ile fotoğraf çektirmek

264
169
yanıtYanıtla
tövbekar 34:

obu yasta bunu yapabiliyorsa parti kursa neler yapmazdi en azindan calmadi kosarak bileginin hakki ile kazanirdi

yanıt86
yanıt103
Nuri Aga:

Heee Arda abisi dururken demiii

yanıt15
yanıt3
Kadirovic :

Bir Türk'ün bu maçta rakip takım oyuncusuyla fotoğraf çekmek için sahaya atlamasını kabul edemem. Diğer taraftan Türk diye UEFA böyle bir uygulamaya gitmiş belli..

82
88
yanıtYanıtla
kagan soylu:

Daha o bir çocuk ya iyi bir Türk futbolcu varda Ronaldo yumu tercih ettiler sanki neden kızıyorsun

yanıt85
yanıt19
Kadirovic :

Anne babanın hiç mi etkisi yok? Ben Arda Güler olsam; "Vay arkadaş bizi desteklemeye gelen adamlar rakibe ilgi gösteriyor, bu terste bi işlik var" derdim. Tamamen moral bozucu.

yanıt38
yanıt29
Karl Yobazboğan:

Demek ki Türkiye oyuncu yetiştiremiyor. Gariban Almanya olmasa takım kuramaz Oyuncuların yarısı alman vatandaşı

yanıt6
yanıt1
Nuri Aga:

Kadiroviç adından belli ki sende deeelsin.

yanıt5
yanıt0
maviş maviş:

Her küçük çocuğun idolü ya Ronaldo yada Messidir.Adı üstünde ÇOCUK...

121
19
yanıtYanıtla
Raşid POLAT:

Bir Türk'ün rakip takım oyuncusuyla fotoğraf çekinmesi hoş değil anne babası biraz değelerimiz eğitimi vermeli. Ama kaçışına hayran kaldım helal olsun :)))

32
64
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title