Sahalara dönüyor! Cengiz Ünder, takımla birlikte antrenmanlara başladı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sakatlığını atlatarak antrenmanlara döndü. Fenerbahçe, Ünder için "Yükleniyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder sakatlığını atlattı. Başarılı futbolcu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
"YÜKLENİYOR"
Yıldız futbolcunun dönüş müjdesini paylaşım yaparak veren sarı-lacivertli takım gönderiye, "Yükleniyor" şeklinde bir not düştü.
İşte Fenerbahçe'nin o gönderisi;
Kaynak: Haberler.com / Spor