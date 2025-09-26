Sahada kalp krizi geçirmişti, yıldız golcü futbolu bıraktı

İsmi sık sık Türk takımlarıyla da anılan Hollandalı forvet Bas Dost, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

SAHADA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

2 yıl önce Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen forması giydiği dönemde AZ Alkmaar'a karşı oynanan maçta sahada kalp krizi geçiren Bas Dost, iki hafta hastanede yatmasının ardından yapılan testler sonucunda kalp kası iltihabı teşhisi konulmuş ve bir süre futbola ara vermişti.

''HAYATINIZLA KUMAR OYNAMAK İSTEMEZSİNİZ''

Geçtiğimiz Nisan ayında iltihabı azalan Dost, sahalara dönmeye hazırlanırken doktorundan kötü bir haber aldı. Hollanda basınına konuşan Bas Dost, sahalara dönemeyeceğini açıklayarak, "Haziran ayında kardiyologdan bir telefon aldım. Bir antrenman seansı sırasında 'bir şey' teşhis edilmişti. O an her şeyi değiştirdi. 'Bunu istemiyorum' diye düşündüm. Hayatınızla kumar oynamak istemezsiniz. İki hafta boyunca düşündüm ve sonra kararımı verdim. Futbolu bıraktım.'' dedi.

KARİYERİ

Kariyerinde Wolfsburg, Sporting Lizbon, Eintracht Frankfurt, Club Brugge ve NEC Nijmegen gibi kulüpler bulunan Bas Dost, çıktığı 540 maçta 269 gol ve 59 asistlik performans sergiledi.