Üzerine yıldırım düşen futbolcu feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda oynanan Bandung City ile FBI Subang sırasında trajik bir olay yaşandı. Maçın devam ettiği esnada stadyumu etkisi altına alan bir yıldırım, 34 yaşındaki Septian Raharaja'yı vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

"HAVA YAĞMURLU DEĞİLDİ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono, " Hava yağmurlu değildi, güzeldi. Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti" dedi.