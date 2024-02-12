Üzerine yıldırım düşen futbolcu feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Endonezya'nın Bandung şehrinde oynanan futbol maçında 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja'nın üzerine yıldırım düştü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda talihsiz futbolcu feci şekilde can verdi.
Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda oynanan Bandung City ile FBI Subang sırasında trajik bir olay yaşandı. Maçın devam ettiği esnada stadyumu etkisi altına alan bir yıldırım, 34 yaşındaki Septian Raharaja'yı vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.
"HAVA YAĞMURLU DEĞİLDİ"
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono, " Hava yağmurlu değildi, güzeldi. Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti" dedi.