Haberler

Saha olayları nedeniyle Kayserispor'dan 5 görevli PFDK'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saha olayları nedeniyle Kayserispor'dan 5 görevli PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig'de oynanan Kayserispor-Manisa FK maçındaki saha olayları nedeniyle Kayserispor'dan 5 görevlinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Manisa FK'dan bir antrenör ve iki futbolcu da tedbirli PFDK'ya sevk edildi.

1. Lig'de Kayserispor- Manisa FK maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı Kayserispor'dan 5 görevli PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 13 Ekim 2026 tarihli toplantısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK'ya sevk edilenler arasında Kayserispor'dan 5 isim bulunuyor. TFF'den yapılan açıklamada "Kayserispor Kulübü'nün 10 Ekim 2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Manisa FK 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevkine, Kayserispor görevlisi Okan Akkaya'nın aynı müsabakadaki hakareti ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Kayserispor doktoru Mehmet Karakuş'un aynı müsabakadaki saldırısı nedeniyle, Kayserispor kulüp görevlisi Emre Çobanoğlu'nun aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Kayserispor kulübü görevlisi Erdinç Çelik'in aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Kayserispor Kulübü görevlisi Mustafa Altun'un aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Manisa FK takımından kulüp antrenörü Abdullah Durak, kulüp futbolcusu Yassine Otmane Benrahou ve Cheickne Sylla da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
Hindistan’da 30'dan fazla gazeteci gözaltına alındı! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu

İptal edilen bu golde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadar kazanıyormuş
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü

29 yıl sonra aynı zihniyet
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var

Ve olay adam konuştu! Dün gece olanlara daha fazla dayanamadı
Zelenskiy: Rusya, Trump'ın ateşkes ilan ettiği enerji tesislerini vurdu! 600 bin kişi elektriksiz

Trump'ın ateşkesi dinlenmedi! 600 bin kişi karanlıkta kaldı
Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü