Saha olayları nedeniyle Kayserispor'dan 5 görevli PFDK'ya sevk edildi

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1. Lig'de Kayserispor- Manisa FK maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı Kayserispor'dan 5 görevli PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 13 Ekim 2026 tarihli toplantısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK'ya sevk edilenler arasında Kayserispor'dan 5 isim bulunuyor. TFF'den yapılan açıklamada "Kayserispor Kulübü'nün 10 Ekim 2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Manisa FK 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevkine, Kayserispor görevlisi Okan Akkaya'nın aynı müsabakadaki hakareti ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Kayserispor doktoru Mehmet Karakuş'un aynı müsabakadaki saldırısı nedeniyle, Kayserispor kulüp görevlisi Emre Çobanoğlu'nun aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Kayserispor kulübü görevlisi Erdinç Çelik'in aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Kayserispor Kulübü görevlisi Mustafa Altun'un aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Manisa FK takımından kulüp antrenörü Abdullah Durak, kulüp futbolcusu Yassine Otmane Benrahou ve Cheickne Sylla da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı