Sağlık çalışanları futbol turnuvası sona erdi - Haberler

- Sağlık çalışanları futbol turnuvası sona erdi

ANTALYA - Antalya'da Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ve 30 takımın katıldığı Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası sona erdi.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen, 30 takımın yer aldığı sağlık çalışanları futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Etkinliğe, Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Halk eğitim Merkezi Müdürü Kenan Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. İbrahim Çetin, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Reha Sermed Aygören, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Fatih Gülşen ve çok sayıda davetli katıldı.

Turnuvada şampiyon Akdeniz Üniversitesi Emergency olurken, ikinci Atatürk Devlet Hastanesi Dortmund, üçüncü ise İl Sağlık Müdürlüğü takımı oldu. Kazanan takımın kupaları ise final maçı sonrasında düzenlenen tören ile teslim edildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "30 takımın katıldığı bu futbol turnuvasında tüm kurum içerisindeki arkadaşların birlik beraberlik içerisinde 1 aylık süreci geçti. Final maçı oynandı. Kurum içerisinde arkadaşlarımızın birbirlerine olan muhabbetlerinin artmasını sağlamaya çalıştık. 1 aydır da gecemiz gündüzümüz demeden onlarla birlikte bu süreci beraber takip ettik, kazanan takıma şimdiden başarılar dilerim" dedi.