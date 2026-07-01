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Safranbolu Atletizm Pisti'nde yeni kulvar düzenlemesi

Safranbolu Atletizm Pisti'nde yeni kulvar düzenlemesi
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Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, atletizm pistindeki altı kulvarın üçünü sporculara, diğer üçünü vatandaşlara ayırarak yeni bir kullanım düzenlemesi başlattı.

Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Safranbolu Atletizm Pisti'nde kulvar kullanımına yönelik yeni düzenleme hayata geçirildi.

Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, atletizm pistindeki kulvarları sporcular ve vatandaşlar için ayrı kullanım alanları olarak belirledi.

Safranbolu Atletizm Pisti'nde sporcular ile vatandaşların güvenli ve düzenli şekilde spor yapabilmesi için kulvar kullanımında yeni düzenlemeye gidildi.

Düzenleme kapsamında altı kulvardan oluşan atletizm pistinin üç kulvarı atletizm sporcularının antrenman ve performans çalışmalarına ayrılırken, diğer üç kulvar yürüyüş ve koşu yapmak isteyen vatandaşların kullanımına sunuldu.

Uygulamayla atletizm sporcularının antrenmanlarını daha verimli gerçekleştirmesi, yürüyüş ve koşu yapan vatandaşların ise kendilerine ayrılan alanlarda güvenli ve konforlu şekilde spor yapabilmesi amaçlanıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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