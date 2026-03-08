Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-81 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyodu 19-24, devresi 42-44, 3. periyotu ise 63-72 sonuçlandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 10, Blazevic 11, Besson 4, Furkan Korkmaz 10, Floyd 10, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 7, Sadık Kabaca 1, Kidd 9, Lewis
Safiport Erokspor: Pangos 10, Simmons 5, Cornelie 12, Egehan Arna 13, Love, Crawford 19, Galloway 18, Thomas Akyazılı, Thurman 10, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 2
1. Periyot: 19-24
Devre: 42-44
3. Periyot: 63-72
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-81 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç