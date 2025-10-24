Haberler

Safa Koçoğlu, UNESCO Yönetim Kurulu'na Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, UNESCO'nun sporda dopinge karşı uluslararası sözleşmesi kapsamında yönetim kuruluna yeniden seçildi. Koçoğlu, 2026-2027 dönemi boyunca bu görevde uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) sporda dopinge karşı uluslararası sözleşmesi kapsamında yeniden yönetim kuruluna seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen UNESCO 10. Taraflar Konferansı'na sözleşmeye taraf devletler ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı. Konferansta Türkiye'yi temsilen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Gençlik ve Spor Uzmanı Yasemin Gödek yer aldı.

Konferans kapsamında, 2026-2027 dönemi boyunca görev yapacak olan başkan, raportör ve dört başkan yardımcısından oluşan COP10 Bürosu (yönetim kurulu) seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde COP10 Bürosuna; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Grup I (Batı Avrupa ve Kuzey Amerika) ülkelerini temsilen seçildi.

Koçoğlu, önümüzdeki iki yıllık süreçte UNESCO çatısı altında dopingle mücadeleye ilişkin küresel politika ve uygulamaların yönlendirildiği yönetim kurulunda raportörlük görevini yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçoğlu, Türkiye'nin yeniden seçilmesinin sporda adil rekabetin tesisi, dopingle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ve temiz spor kültürünün küresel ölçekte yaygınlaştırılması yönündeki kararlı duruşun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Koçoğlu, ayrıca Türkiye'nin, dopingle mücadele alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve temiz spor vizyonu doğrultusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.