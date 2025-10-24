Safa Koçoğlu, UNESCO Yönetim Kurulu'na Seçildi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) sporda dopinge karşı uluslararası sözleşmesi kapsamında yeniden yönetim kuruluna seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen UNESCO 10. Taraflar Konferansı'na sözleşmeye taraf devletler ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı. Konferansta Türkiye'yi temsilen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Gençlik ve Spor Uzmanı Yasemin Gödek yer aldı.

Konferans kapsamında, 2026-2027 dönemi boyunca görev yapacak olan başkan, raportör ve dört başkan yardımcısından oluşan COP10 Bürosu (yönetim kurulu) seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde COP10 Bürosuna; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Grup I (Batı Avrupa ve Kuzey Amerika) ülkelerini temsilen seçildi.

Koçoğlu, önümüzdeki iki yıllık süreçte UNESCO çatısı altında dopingle mücadeleye ilişkin küresel politika ve uygulamaların yönlendirildiği yönetim kurulunda raportörlük görevini yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçoğlu, Türkiye'nin yeniden seçilmesinin sporda adil rekabetin tesisi, dopingle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ve temiz spor kültürünün küresel ölçekte yaygınlaştırılması yönündeki kararlı duruşun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Koçoğlu, ayrıca Türkiye'nin, dopingle mücadele alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve temiz spor vizyonu doğrultusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.