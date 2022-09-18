Sadık Ahmet Balcı: "Milli araya 3 puanla girdiğimiz için çok mutluyuz"

Göztepe Teknik Sorumlusu Sadık Ahmet Balcı, İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını, milli araya da 3 puanla girdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Sadık Ahmet Balcı, İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını, milli araya da 3 puanla girdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta maçında Göztepe, İzmir derbisinde konut ettiği Altınordu'yu Yasin Öztekin'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe'nin teknik sorumlusu Sadık Ahmet Balcı, "Penaltıyla bile öne geçmiş olsak, yine de bizim için önemli bir galibiyetti. Ancak özellikle ilk yarıda bunu sahaya yansıtmakta biraz zorlandık ama yine de oyuncularımıza özellikle rakip eksik kaldığında bile sakin kalmalarını, oyun planına sadık kalmalarını söyledik. Penaltıyla bile öne geçmiş olsak, yine de bizim için önemli bir galibiyetti. Çünkü oyuncularımız 90 dakika boyunca istekli, arzulu ve planımıza sadık kalmaya çalıştı. Milli araya da 3 puanla girdiğimiz için çok mutluyuz" dedi. - İZMİR