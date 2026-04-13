Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Fenerbahçe’de galibiyet serisi sürerken, Başkan Sadettin Saran’dan takıma moral veren bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Kayseri deplasmanında da kafileyi yalnız bırakmayarak teknik heyet ve futbolculara destek mesajı verdi.

KAFİLEYİ BİZZAT UĞURLADI

Gaziantep FK ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Kayserispor’u da deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe’de moraller yükselirken, Başkan Sadettin Saran takımın yanında yer aldı. Saran, karşılaşma öncesi kafileyi otelden stada uğurlayarak oyuncularla birebir ilgilendi.

“YETER Kİ KAZANMAYA DEVAM EDİN”

Uğurlama sırasında teknik heyet ve futbolculara seslenen Saran’ın, “Biz sizin her zaman yanınızdayız. Yeter ki kalan maçları da kazanın. Tüm sorunlarınızda yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Siz sadece sahaya odaklanın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

Takıma olan inancını vurgulayan Saran’ın, “Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız” sözleriyle oyunculara motivasyon aşıladığı belirtildi. Yönetimin bu yaklaşımı, kritik virajda takım üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

PRİM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin maddi destekleri de sürüyor. Beşiktaş derbisi öncesinde açıklanan 1.5 milyon euroluk primin maç sonrası hemen oyuncuların hesaplarına yatırıldığı öğrenildi. Yönetimin, kalan 5 maç için de özel prim planları yaptığı ifade edildi.

MOTİVASYON ÜST SEVİYEDE

Şampiyonluk yarışında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Fenerbahçe yönetimi, hem saha içi hem de saha dışında takımı desteklemeye devam ediyor. Sürpriz primlerle oyuncuların motivasyonunun artırılması hedefleniyor.