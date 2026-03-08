Haberler

Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u Sidiki Cherif'in 90+5'te attığı gol sonrası 3-2 yendi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, üçüncü golün ardından ekibi ile büyük sevinç yaşadı.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 mağlup etti.
  • Samsunspor'un golleri 11 ve 23. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
  • Fenerbahçe'nin golleri 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kritik bir sınavı dramatik bir şekilde kazandı. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 mağlup etti.

5 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN FENERBAHÇE

Samsunspor'un golleri 11 ve 23. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. Fenerbahçe'nin golleri ise 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten geldi.

SADETTİN SARAN SEVİNÇTEN ÇILGINA DÖNDÜ

Bu golün ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tribünde ekibiyle birlikte büyük coşku yaşadı. Saran'ın oyuncularını uzun süre ayakta alkışladığı görüldü. Bu anlarda saha kenarında ve tribünlerde sevinç çığlıkları atılırken, Cherif'in bu golü sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışındaki umutlarını yeniden yeşertti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Ligin sonuncusu Kasımpaşa ile Fenerbahçe ikisi de dokuz beraberlik formaları değiştir sıralama da değişir Ah TFF yatacak yerin yok şu takım ikinci

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

