Sadettin Saran resmen bırakıyor! Başvuruyu yaptı bile

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Sadettin Saran, başkanlık adayını açıkladı.

"SÖZ FENERBAHÇE"

Saran konuyla ilgili, "Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

RESMEN BAŞVURUYU YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı olan Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis sitesi 'Tuttur' hisselerinden feragat etmek için Spor Toto'ya resmi başvuru yaptı. Böylece Saran Tuttur'u resmen bırakacak. Kanun ve kurallar gereği, kulüp başkanlarının bahis şirketleriyle bağlantısının olmaması gerektiği ifade edildi.