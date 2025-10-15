Haberler

Sadettin Saran Mourinho'yu fena bombaladı: Olacak iş değil

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda yaptığı açıklamada, eski antrenör Jose Mourinho'ya sert şekilde çıkıştı. Saran, "Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımın son dönemdeki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saran, Jose Mourinho döneminde yaşanan sıkıntıların halen etkili olduğunu vurgulayarak, "Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri halen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ KAMPI OLACAK İŞ DEĞİL"

Saran, kamp sürecindeki aksaklıkların detaylarını da paylaşarak teknik ekibe gönderme yaptı. Saran, "Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Başkanın bu sözleri, geçmiş teknik yönetim anlayışına yönelik dolaylı bir eleştiri olarak yorumlandı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Morinyo fena öttürmüş feneri yazık valla

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
