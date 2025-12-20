Haberler

Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi. Saran, maç sonunda stadı terk etmeyerek kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarların yanına giderek tribünleri selamladı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından ifadeye çağrıldı.
  • Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
  • Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında stada girerek protokol tribünündeki yerini aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saran, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

FENERBAHÇE'NİN MAÇINA GİTTİ

Saran, daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi. Saran, maçın ikinci yarısının oynandığı sırada stada giriş yaparak protokol tribünündeki yerini aldı.

TARAFTARIN İSTEĞİNİ KIRMADI

Maçın bitiminin ardından Fenerbahçe tribünleri stadı terk etmeyerek Başkan Sadettin Saran'a destek vermek adına kendisini tribünlere çağırdı. Başkan Saran, bir süre sonra stat tünelinden çıkarak Fenerbahçe tribünlerine hareket etti ve sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Tribünler, Sadettin Saran için "Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle." sloganları attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
