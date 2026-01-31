Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açılış konuşmasını yaparken, Başkan Sadettin Saran ile eski başkan Ali Koç da salonda yer aldı. Kulübün mali durumu kamuoyuyla paylaşılırken, kürsüye çıkan Başkan Sadettin Saran'ın açıklamaları salonda uzun süre alkışlandı.

"KISA SÜREDE CAMİANIN GÜCÜNÜ GÖRDÜK"

Görevde sadece dört ayı geride bıraktıklarını hatırlatan Sadettin Saran, kısa sürede camianın ne kadar güçlü olduğunu gördüklerini belirterek, "Çok büyük gayret gösteriyoruz. Umarım sezon sonunda hepimizin gurur duyacağı sonuçları yaşarız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KENETLENİRSE ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"

Futbol takımıyla kazanılan ilk kupaya da değinen Saran, o akşam tribünlerde ve sokaklarda yaşanan coşkunun çok kıymetli olduğunu vurguladı. Saran, "Bu bize şunu hatırlattı; Fenerbahçe kenetlenirse bu camianın önünde hiçbir şey duramaz" dedi.

"BU KOLTUK BİR EMANET"

Başkanlık makamına bakışını net sözlerle ifade eden Sadettin Saran, "Fenerbahçe Başkanlığı kişisel meselelerin ya da farklı hesapların kulübün önüne geçtiği bir makam değildir. Bu koltuk benim değil, bu bir emanettir. Buraya tutunmaya değil, buraya yakışır şekilde görev yapmaya geldim" diye konuştu.

"SORUMLULUK O GÜN BAŞLADI"

Seçildiği gece arkadaşlarına en mutlu günlerinin o gün olduğunu söylediğini aktaran Saran, "Çünkü sorumluluk başlıyordu. O günden sonra en mutlu günümüz olmadı, olmayacağını da biliyorduk" ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Bankalar Birliği sürecinden çıkılmasına da değinen Saran, bu noktaya gelinmesinde emeği olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Murat Ülker'e teşekkür etti.

"HEP BİRLİKTE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Konuşmasını şampiyonluk mesajıyla tamamlayan Sadettin Saran, "Hedefimiz nettir, o da şampiyonluk. Sakin kalacağız, doğru adımlar atacağız, birbirimize güveneceğiz ve hep birlikte şampiyon olacağız" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.