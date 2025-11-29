Sadettin Saran, Galatasaray Derbisi Heyecanını Yaşayacak
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 1 Aralık'ta Galatasaray ile oynanacak derbi maçında ilk kez sarı-lacivertli takımın başkanı olarak sahada olacak. Ali Koç'un ardından görevi devralan Saran, bu derbiyle beraber başkan olarak ikinci derbisini oynayacak.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran için de farklı bir özelliği olacak. 21 Eylül'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 7 yıllık başkanlık görevinde bulunan Ali Koç'u geride bırakarak koltuğu alan Saran, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. 2001-2003 yılları arasında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında futbol şube sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer alan Sadettin Saran, bu kez başkan olarak derbiyi takip edecek.
Sadettin Saran, ligin 11. haftasında 2 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş maçıyla ilk derbisine çıktı ve sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı. Galatasaray karşılaşması, Saran'ın Fenerbahçe başkanı olarak 2. derbisi olacak. - İSTANBUL