Sadettin Saran, Galatasaray Derbisi Heyecanını Yaşayacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 1 Aralık'ta Galatasaray ile oynanacak derbi maçında ilk kez sarı-lacivertli takımın başkanı olarak sahada olacak. Ali Koç'un ardından görevi devralan Saran, bu derbiyle beraber başkan olarak ikinci derbisini oynayacak.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran için de farklı bir özelliği olacak. 21 Eylül'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 7 yıllık başkanlık görevinde bulunan Ali Koç'u geride bırakarak koltuğu alan Saran, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. 2001-2003 yılları arasında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında futbol şube sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer alan Sadettin Saran, bu kez başkan olarak derbiyi takip edecek.

Sadettin Saran, ligin 11. haftasında 2 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş maçıyla ilk derbisine çıktı ve sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı. Galatasaray karşılaşması, Saran'ın Fenerbahçe başkanı olarak 2. derbisi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
