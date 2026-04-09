Haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran'dan Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'na ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret ederek oyunculara başarılar diledi. Takım, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev takımı oyuncularıyla ile bir araya gelen Saran, takıma başarılar diledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 68 puanı bulunan Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray GAİN'in 7 puan önünde namağlup lider durumda.

Başkan Saran ayrıca, aynı tesislerde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

