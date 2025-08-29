Sadettin Saran'dan Jose Mourinho'ya gözdağı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, geleceği tartışılan teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruya NOW TV ekranlarında cevap verdi.

"OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Saran, "Göreve gelirseniz Mourinho'yla devam edecek misiniz?" şeklindeki soruyu, "Pazar günü maç var. Başkan adayı takımını da hocasını da kötülemez. Gelirsek hocamızla oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Conte'yi getirmek yakın zamanda söz konusu değil, şu an çok mutlu. Ben onun en uygun isim olduğunu düşünmüştüm. Napoli'yi bekliyordu ama bir şekilde buluştuk, prensipte anlaştık. Ben aday olmayınca olmadı. Şu an mutlu" ifadeleriyle yanıtladı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ

Tüzükte değişikliğe gideceklerini aktaran Sadettin Saran, "3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1.5 sene olacak" dedi.

Aziz Yıldırım'ın elini sıkar mısınız? sorusunu da cevaplyan Saran: "Ben birlik beraberliği boşuna söylemiyorum. Tabii ki sıkarım. Ayrıca Aziz Bey beni Fenerbahçe camiasına getiren insandır. Allah razı olsun. Elini de sıkarım. Öyle bir niyetim var zaten" şeklinde konuştu.