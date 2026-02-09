Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği maçının ardından transferler ve lig hakkında konuştu. Saran, maçtan memnun olduklarını ve önlerinde 13 final maçı olduğunu belirtti. Erman Toroğlu'nun söylemde bulunduğu iddialarla ilgili soruya cevap veren Saran, "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız." dedi.
''13 FİNAL MAÇI KALDI''
"Maçtan memnunuz. 13 maç kaldı ve hepsi final." diyen Sadettin Saran, "Seçilmeden önce de seçildiğimizde de tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var." dedi.
"GİDİŞATTAN MEMNUNUZ''
Sözlerine devam eden Saran, "Bugün geldiğimiz noktada amacımız aile ortamı yaratmak ve Samandıra'daki ölü toprağını atmaktı. Gidişattan memnunuz." ifadelerini kullandı.
ERMAN TOROĞLU'NUN İDDİALARINA CEVAP
Sadettin Saran, Erman Toroğlu'nun iddiasıyla ilgili gelen sorunun ardından "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız." yanıtını verdi.
''KANTE'Yİ İYİ BULDUM''
"Kante'yi nasıl buldunuz?" sorusuna da cevap veren Saran, "Kante'yi iyi buldum." yorumunu yaptı.