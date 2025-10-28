Haberler

Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum Haber Videosunu İzle
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF bahis skandalında adı geçen ve bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, listede adı geçen Zorbay Küçük için "Sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis operasyonu kapsamında disipline sevk edilen hakemlerin isimlerini açıkladı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, listede adı geçen hakem Zorbay Küçük'ün isminin sürpriz olmadığını belirtti.
  • Sadettin Saran, daha fazla ismin ortaya çıkacağını ve konunun başka yerlere gideceğini ifade etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis operasyonu kapsamında disipline sevk edilen hakemlerin isimlerini tek tek açıkladı. Açıklama sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran listede adı olan Zorbay Küçük hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZORBAY KÜÇÜK İSMİ SÜRPRİZ DEĞİL"

Saran, "Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de çıkacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. Tek söyleyeceğim, takipçiyiz. Yeri gelince konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSedat A.:

FB için şimdi çanlar çalmaya başladı. FENERASYON un oyunları FB teşvikleri birer birer ortaya saçılacak. GS ın zoru başardığını herkes görecek. FENERASYONA rağmen İYİLER NASIL KAZANMIŞ anlaşılacak.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Gs Göztepe maçının hakemleri de araştırılsın Örümcek osimheni neden görememiş

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Boş konuşma beyefendi! Açıp baktın mı ? Fenerbahçe Zorbay Küçük ile geçen sezon hiç maç kaybetmedi !! Birileride senin gibi arı kovanı ile uğraştı sonunda arılar soktu,kaybolup gitti.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Saran, Gs ye birşey dememiş ki neden heyecanlandın :)

yanıt12
yanıt11
Haber YorumlarıBabayaro:

Gaysarayli ultravestiler tutuştu

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Karşımız da milletin kupasını çalan hırsız bir camia var tabi ki telaşlanacaz

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bunu diyen başkan düne kadar bahis şirketi yönetiyor du acaba hangi maçlar manipüle edildi

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.