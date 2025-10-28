Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
TFF bahis skandalında adı geçen ve bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, listede adı geçen Zorbay Küçük için "Sürpriz değil" ifadelerini kullandı.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis operasyonu kapsamında disipline sevk edilen hakemlerin isimlerini açıkladı.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, listede adı geçen hakem Zorbay Küçük'ün isminin sürpriz olmadığını belirtti.
- Sadettin Saran, daha fazla ismin ortaya çıkacağını ve konunun başka yerlere gideceğini ifade etti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis operasyonu kapsamında disipline sevk edilen hakemlerin isimlerini tek tek açıkladı. Açıklama sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran listede adı olan Zorbay Küçük hakkında açıklamalarda bulundu.
"ZORBAY KÜÇÜK İSMİ SÜRPRİZ DEĞİL"
Saran, "Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de çıkacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. Tek söyleyeceğim, takipçiyiz. Yeri gelince konuşacağız" ifadelerini kullandı.