Sadettin Saran cephesinden Ali Koç için flaş sözler

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran'ın listesinde yer alan Murat Salar, kongrede açıklamalarda bulundu. Murat Salar, Ali Koç ve yönetimi için çarpıcı sözlere imza attı.

''PARA KONUŞMAKTAN ÇOK SIKILDINIZ''

Sözlerine başlayan Murat Salar, "Son 7.5 yılda rakam, para konuşmaktan çok sıkıldınız. Neden bir bu kadar sıklıkta para konuştuk, cevabı çok basit, futbolda başarı gelmeyince!" dedi.

''BORCUN 30 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTIĞINI VARSAYIYORUZ''

Fenerbahçe'nin borcu ile ilgili konuşan Murat Salar, " Fenerbahçe'nin son açıklanan faaliyet raporunda açıklanan borç 21.5 Milyar TL. Mayıs ayından sonraki satın aldığımız yüksek maliyetli oyuncuları da bu rakama eklediğimizde, yaklaşık 150 milyon euro olduğunu düşünüyoruz, toplam borcun 30 milyar TL'ye yaklaşmış olabileceğini varsayıyoruz. Stadyum, göğüs sponsorluğu, stadın isim hakkı düşülmeden söylüyorum. Borcun tahminin 30 Milyar TL'ye çıktığını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

"PARALI BAŞKAN MUHTAÇ DEĞİL"

Murat Salar, Fenerbahçe'nin paralı başkana ihtiyaç duymadığını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin ehil ellerde olmaya ihtiyacı vardır. O ehliyet de bizde vardır. Fenerbahçe, dünya çapında büyüklüğü olan bir kulüptür. Hiç kimseye muhtaç değildir, paralı başkana muhtaç değildir, başarılı başkana muhtaçtır!" sözlerini sarf etti.

''SADECE TARAFTARA MUHTAÇTIR!''

Murat Salar son olarak, "Bu kulüp sadece taraftarına muhtaçtır!" diyerek, "Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir." şeklinde konuştu.