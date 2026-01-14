Saran'dan Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Teşekkür

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan karşılaşma sonrası rakip oyuncuların mücadelesi için tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Saran, "Sadece Beyoğlu'nun gençlerini kutlamak istedim. Ben ve arkadaşlarım gurur duyduk. Gencecik çocuklar çok güzel mücadele ettiler. Yolları açık olsun. Kupa bizim inşallah" ifadelerini kullandı.

Başkan Saran, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise, "Bakacağız" yanıtını verdi. - İSTANBUL