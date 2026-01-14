Haberler

Saran'dan Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Teşekkür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan karşılaşma sonrası rakip oyuncuların mücadelesi için tebrik etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan karşılaşma sonrası rakip oyuncuların mücadelesi için tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Saran, "Sadece Beyoğlu'nun gençlerini kutlamak istedim. Ben ve arkadaşlarım gurur duyduk. Gencecik çocuklar çok güzel mücadele ettiler. Yolları açık olsun. Kupa bizim inşallah" ifadelerini kullandı.

Başkan Saran, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise, "Bakacağız" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...