Haberler

Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı

Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, başkanlığının 111'nci gününde erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, ilk kupasını 1834 gün sonunda kazanmıştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE 4. KEZ KUPANIN SAHİBİ

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

SADETTİN SARAN FUTBOLDAKİ İLK KUPASINI KAZANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, başkanlığının 111'nci gününde 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI 1834 GÜN SONUNDAYDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, görev sürecinde erkek futboldaki ilk kupasını başkanlığının 1834'ncü gününde kazanmıştı. Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu

Bomba gibi geliyor! GORA4GORA'nın kadrosu belli oldu