Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE 4. KEZ KUPANIN SAHİBİ

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

SADETTİN SARAN FUTBOLDAKİ İLK KUPASINI KAZANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, başkanlığının 111'nci gününde 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI 1834 GÜN SONUNDAYDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, görev sürecinde erkek futboldaki ilk kupasını başkanlığının 1834'ncü gününde kazanmıştı. Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmuştu.