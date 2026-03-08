Sadettin Saran: "Adil rekabet ortamı istiyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin hakkını yedirmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Adil rekabet ortamı istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmemeden gibi konularda oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından beri zaten böyle bir takım oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Adil rekabet ortamı istiyoruz"

Mücadele görev yapan hakem Oğuzhan Çakır'ın performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Saran, "Bir de hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de, hep beraber izledik, izlediniz, görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Maalesef bu oluşturulamıyor. Korkarım bu gidişle biz kendi üstümüze düşeni inanın fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz. Yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak" diye konuştu.

"Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız"

Sarı-lacivertli taraftara seslenen Saran, onlar olmadan şampiyon olmalarının mümkün olmadığını söyleyerek, "Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Bunu hep söylüyorum. 90 dakika, maçın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aksi takdirde şampiyon olamayız. Oyuncularıma da güveniyorum, mücadele ruhuna da güveniyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Lütfen son saniyeye kadar destek, ful destek, tam destek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı