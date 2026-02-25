Haberler

Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Başkan Sadettin Saran, soyunma odasına giderek oyuncularla bir araya geldi. Saran'ın, oyunculara moral vermek adına, "Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız" dediği belirtildi. Saran'ın ayrıca, "Biz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi hikayeler böyle yazılıyor. Beraber başaracağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

  • Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta 90+11'de gol yiyerek galibiyeti kaçırdı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi.
  • Sadettin Saran, 'Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız. Rakibimizle 2 puan fark var.' dedi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdığı maçın ardından Başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

90+11'DE GELEN YIKIM

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio ile öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kadıköy'de sevinç yerini sessizliğe bıraktı.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Milliyet'in haberine göre Sadettin Saran, maçın hemen ardından soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi. Saran'ın oyunculara moral verdiği belirtildi.

"AĞLAYARAK DEĞİL, SAVAŞARAK"

Saran'ın konuşmasında, "Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız. Rakibimizle 2 puan fark var." dediği aktarıldı. Başkanın ayrıca, "Biz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi hikayeler böyle yazılıyor. Beraber başaracağız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGÜRCAN Davulcu:

İnşAllah.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

ŞikeBahçe sert kayaya çarptı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

savaşsaydınız zaten doksan artı bilmem kaçıncı dakikaya kalmazdı oyun. ısmarlama haberler ile taraftarı kaldırırsınız anca.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

O sene bu sene olur İnşAllah.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

