Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdığı maçın ardından Başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

90+11'DE GELEN YIKIM

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio ile öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kadıköy'de sevinç yerini sessizliğe bıraktı.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Milliyet'in haberine göre Sadettin Saran, maçın hemen ardından soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi. Saran'ın oyunculara moral verdiği belirtildi.

"AĞLAYARAK DEĞİL, SAVAŞARAK"

Saran'ın konuşmasında, "Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız. Rakibimizle 2 puan fark var." dediği aktarıldı. Başkanın ayrıca, "Biz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi hikayeler böyle yazılıyor. Beraber başaracağız." ifadelerini kullandığı belirtildi.