Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi

Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "eşitlik ilkesi" gereği çarpıcı bir hamleye imza attı.

3 İSMİN İSTİFASI İSTENDİ

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Başkan Sadettin Saran, bir diğer başkan adayı Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinde yer alan 3 mevcut yöneticinin görevlerinden istifa etmesini istedi.

İSTİFASI İSTENEN İSİMLER

Saran’ın, seçim yarışında fırsat eşitliğinin zedelenmemesi adına görev bırakmasını talep ettiği isimler mevcut yönetimde aktif rol oynayan isimler Ömer Topbaş, Ahmet Murat Emanetoğlu ve Ertuğrul Eren Ergen oldu. Bu isimlerin kısa süre içerisinde istifalarını sunmaları bekleniyor.