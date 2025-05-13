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Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip

Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
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Bu sezon Galatasaray'da sadece 92 dakika süre bulan Eyüp Aydın'a Avrupa'dan iki talip çıktı. İtalya Serie A ekibi Sassuolo ve Bundesliga ekibi Augsburg, genç oyuncu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Bayern Münih II'den Galatasaray'a transfer olan ancak Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon sadece 92 dakika süre alarak fazla forma şansı bulamayan Eyüp Aydın'a sürpriz talipler çıktı.

ALMANYA VE İTALYA'DAN TALİPLER

Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maçta toplam 92 dakika, toplamda ise 15 maçta forma giyen Eyüp Aydın'a Bundesliga'dan Augsburg ve İtalya Serie A'ya yükselen Sassuolo talip oldu. 20 yaşındaki merkez orta saha için henüz Galatasaray ile temas kurulmadığı ancak menajerler vasıtasıyla ilginin olduğu belirtildi.

TEK GOLÜ BOLUSPOR'A

Lide son olarak 11 Nisan'daki Samsunspor maçı kadrosuna alınan, son kez de 27 Şubat'taki Konyaspor kupa maçında 12 dakika süre alan Eyüp Aydın, 250 bin Euro'ya transfer edilmişti. Eyüp Aydın, bu sezon tek golünü de kupada Boluspor'a attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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