Sacha Boey'in Galatasaray'daki akıbeti belli oluyor! Takımdan ayrılmasının tek bir yolu var

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, kulübe dolgun bir teklif gelmediği sürece sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

"HER ŞEY BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

Okan Buruk geçtiğimiz günler Nelsson ve Sacha Boey ile ilgili yaptığı açıklamada, "Boey ve Nelsson ile devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedef oyuncuların takımda kalması ile gerçekleşebilir. Burada karar verici olan Galatasaray, her şey bizim kontrolümüzde." ifadelerini kullanmıştı.

BOEY'İN KARNESİ

Sacha Boey geçen sezon Galatasaray formasını 33 maçta giydi. 22 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.