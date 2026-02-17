GALATASARAYLI futbolcu Sacha Boey, "İkinci maçı da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Bir üst tura kalifiye olmak istiyoruz. Galatasaray 'ı tekrar Avrupa'da olması gerektiği noktaya taşımak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Boey, "Bu akşam burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileye gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım" diye konuştu.

'BURADA SAHAYA ÇIKMAYI ÇOK ÖZLEDİM'

Galatasaray için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade eden Fransız oyuncu, "Burada sahaya çıkmayı çok özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapmak ve bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için her şeyi yapacağım" dedi.

'İKİNCİ MAÇI DA BU AKŞAM OYNADIĞIMIZ GİBİ OYNAYACAĞIZ'

Avantajlı konumda olmaları hakkında sorulan soruya ise Sacha Boey, şöyle cevap verdi:

"İkinci maçı da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Bir üst tura kalifiye olmak istiyoruz. Galatasaray'ı tekrar Avrupa'da olması gerektiği noktaya taşımak istiyoruz."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ ATMOSFERİNİ SEVİYORUM'

Ligde de gol atmaya devam etmek istediğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi atmosferini seviyorum. Uğurlu da geliyor. Umarım ligde de aynı şekilde atmaya başlarım. Önce Allah'a atfetmek istiyorum. Sonra aileme, arkadaşlarıma ve büyük Galatasaray ailesine armağan etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı