Haberler

Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile görüşmelere başladı. Wolverhampton, Fransız oyuncuyu 6 aylığına kiralayacak.

  • Premier Lig ekibi Wolverhampton, Bayern Münih'teki Sacha Boey ile transfer görüşmelerine başladı.
  • Sacha Boey'in Wolverhampton'a 6 aylık kiralama şeklinde transfer olması planlanıyor.
  • Sacha Boey bu sezon kulübü ile 18 maça çıkarak 1 gol ve 2 asist yaptı.

Premier Lig'de topladığı 2 puanla son sırada bulunan Wolverhampton, devre arasında kadrosunda radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

SACHA BOEY İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih'teki geleceği belirsiz olan Sacha Boey, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile görüşmelere başladı. İki tarafın anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin 6 aylık kiralama şeklinde olacağı ifade edildi.

PREMIER LİG'DE OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR

Haberde, 25 yaşındaki Fransız sağ bekin Premier Lig'de oynamayı çok istediği, kendisini ispatlayarak Fransa ile Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedeflediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon kulübü ile 18 maça çıkan Sacha Boey, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

iyi para kazandık bundan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Prensip anlaşmaya varıldı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Prensip anlaşmaya varıldı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber

Derbi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber!
title