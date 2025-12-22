Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Premier Lig'de topladığı 2 puanla son sırada bulunan Wolverhampton, devre arasında kadrosunda radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

SACHA BOEY İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih'teki geleceği belirsiz olan Sacha Boey, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile görüşmelere başladı. İki tarafın anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin 6 aylık kiralama şeklinde olacağı ifade edildi.

PREMIER LİG'DE OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR

Haberde, 25 yaşındaki Fransız sağ bekin Premier Lig'de oynamayı çok istediği, kendisini ispatlayarak Fransa ile Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedeflediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon kulübü ile 18 maça çıkan Sacha Boey, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.