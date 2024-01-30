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Sacha Boey, Bayern Münih'te ilk antrenmanına çıktı

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Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Almanya Bundesliga ekibi, 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

- Sacha Boey, Bayern Münih'te ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL - Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Boey, bugün de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Münih ekibi, Sacha Boey için yerel saatle 14.00'te imza töreni düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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