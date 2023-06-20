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Saat bile verdi! Ali Koç, Arda Güler'le görüşmek için sözleşti

Saat bile verdi! Ali Koç, Arda Güler'le görüşmek için sözleşti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımın yeni sezon giyeceği formanın lansmanında Arda Güler ile bir araya geldi. Ali Koç, bir sezon daha takımda kalmasını istediği Arda Güler ile yarın saaat 13.00'de görüşmek üzere sözleşti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le yarın saat 13.00'de görüşeceğini söyledi. Ali Koç'un başarılı futbolcuyu bir yıl daha takımda tutmak için ikna edeceği konuşuluyor.

KALMASI İSTENİYOR

Performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

"YARIN 1'DE GÖRÜŞÜRÜZ"

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında bir araya gelen Ali Koç ile Arda Güler keyifli anlar yaşadı. Ali Koç ile Arda Güler, yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Ali Koç Spor Haberler

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