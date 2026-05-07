Rytas Vilnius, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı

Güncelleme:
Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında La Laguna Tenerife'yi 87-69 yenerek finale yükseldi. Maçta Jerrick Harding 29 sayıyla öne çıktı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi La Laguna Tenerife'yi 87-69 yenen Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, finale yükseldi.

İspanya'daki Badalona Olimpik Arena'nın ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final maçının ilk çeyreğini 18-17 önde bitiren Rytas Vilnius, devre arasına da 40-34 üstün gitti.

İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Rytas Vilnius, üçüncü periyodunu 62-53 önde geçtiği mücadeleyi 87-69 kazandı.

Litvanya ekibinde Jerrick Harding, 29 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. La Laguna Tenerife'de ise Marcelinho Huertas'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Rytas Vilnius, finalde İspanya temsilcisi Unicaja ile Yunanistan ekibi AEK arasında oynanacak diğer Dörtlü Final mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
